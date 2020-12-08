Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.12.2020: Bewaffnet am Dresdner Hbf
62 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12
Bei der Kontrolle eines Mannes weiß dieser angeblich nichts von seinen Vorstrafen. Grund genug für die Bundespolizisten Ralf und Thomas, den Herrn auf die Wache im Hbf. Dresden zu bringen. Dort stellen sie fest: Er ist bewaffnet! Und: Stefan und Ulrich fahren Streife in Celle, als sie von der Leitstelle zu einer Unfallflucht geschickt werden. Der Transporter eines Handwerkers wurde schwer beschädigt und der Verursacher ist einfach weggefahren, obwohl er den Unfall bemerkt hat. Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen