63 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12

Die A1 - Hauptverkehrsader für Tiertransporte. Fabian und Daniel von der Verfügungseinheit Rotenburg sind auf diese Transporter spezialisiert. Ihr Augenmerk liegt neben der Verkehrssicherheit auch auf dem Tierwohl. Da können ein paar Kilo mehr auf der Waage schon mal zu einem Problem werden. Und: Heinz Pohlmann ist TÜV Prüfer mit Leib und Seele. Bei dem gebürtigen Ostfriesen gibt es keine Plakette ohne Nachweis der mangelfreien Verkehrstüchtigkeit. Bildrechte: Kabel Eins.

