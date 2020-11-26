Mehr Schwein als gedacht - Tiertransport KontrolleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.11.2020: Mehr Schwein als gedacht - Tiertransport Kontrolle
63 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12
Die A1 gilt als Hauptverkehrstrecke für Tiertransporte. Fabian und Daniel von der Verfügungseinheit Rotenburg sind auf die Kontrollen dieser Transporte spezialisiert. Dann fällt ihnen ein LKW auf, der Schweine geladen hat. Und: Tim und Gökhan vom Rettungsdienst rücken in einem kleinen Ort nahe Regensburg aus: Dort hat ein Mann Lähmungs-Erscheinungen - Verdacht auf Schlaganfall. Der Patient muss so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. Hier ist jede Minute entscheidend. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
