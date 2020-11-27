Körperverletzung mit Zeugen! - Nachtschicht CelleJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.11.2020: Körperverletzung mit Zeugen! - Nachtschicht Celle
62 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12
Die Polizisten Stefan und Ulrich werden zu einer Körperverletzung gerufen. Zwei Männer sollen einen anderen geschlagen haben. Während der Verletzte im Krankenwagen verarztet wird, stellen die Beamten die Täter - und die sind noch immer höchst aggressiv. Und: Vollgestopfte Ladeflächen, abgeklemmte Bremsleitungen, Fahrer, die sich mit Amphetaminen aufputschen: Alltag für die Polizisten aus Osnabrück. Auch heute untersagen sie so manchem Verkehrssünder die Weiterfahrt. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
