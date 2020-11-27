Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Körperverletzung mit Zeugen! - Nachtschicht Celle

Kabel EinsFolge vom 27.11.2020
Körperverletzung mit Zeugen! - Nachtschicht Celle

Körperverletzung mit Zeugen! - Nachtschicht CelleJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.11.2020: Körperverletzung mit Zeugen! - Nachtschicht Celle

62 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12

Die Polizisten Stefan und Ulrich werden zu einer Körperverletzung gerufen. Zwei Männer sollen einen anderen geschlagen haben. Während der Verletzte im Krankenwagen verarztet wird, stellen die Beamten die Täter - und die sind noch immer höchst aggressiv. Und: Vollgestopfte Ladeflächen, abgeklemmte Bremsleitungen, Fahrer, die sich mit Amphetaminen aufputschen: Alltag für die Polizisten aus Osnabrück. Auch heute untersagen sie so manchem Verkehrssünder die Weiterfahrt. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen