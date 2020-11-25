Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 25.11.2020
Folge vom 25.11.2020
Ab 12

In Wathlingen im Landkreis Celle fahren die Polizisten Manuel und Julia zu einer älteren Dame. Angebliche Polizisten haben die Frau am Telefon aufgefordert, große Mengen an Geld von ihrem Konto abzuheben und an sie zu übergeben. Und: In Stuttgart kontrollieren die Lebensmittelkontrolleure Axel und Andreas gemeinsam mit der Polizei Kühltransporter und - LKW. Schnell zeigt sich: Nicht jeder Fahrer kennt alle Vorschriften und Hygieneregeln. Bildrechte: kabel eins.

