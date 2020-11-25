Auf frischer Tat ertappt: Enkeltrickbetrüger - Polizei WathlingenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.11.2020: Auf frischer Tat ertappt: Enkeltrickbetrüger - Polizei Wathlingen
63 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 12
In Wathlingen im Landkreis Celle fahren die Polizisten Manuel und Julia zu einer älteren Dame. Angebliche Polizisten haben die Frau am Telefon aufgefordert, große Mengen an Geld von ihrem Konto abzuheben und an sie zu übergeben. Und: In Stuttgart kontrollieren die Lebensmittelkontrolleure Axel und Andreas gemeinsam mit der Polizei Kühltransporter und - LKW. Schnell zeigt sich: Nicht jeder Fahrer kennt alle Vorschriften und Hygieneregeln. Bildrechte: kabel eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen