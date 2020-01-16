Folge 12: Alkohol am Lenker - Polizei Celle
60 Min.Folge vom 16.01.2020Ab 12
Alkohol am Steuer ist nicht nur im PKW, sondern auch auf dem Fahrrad gefährlich. Stefan Neidhart und Ulrich von Bestenbostel von der Polizei Celle bemerken während ihrer Streife um kurz vor vier Uhr morgens einen unsicheren Radler. Als sie ihn anhalten wollen, wird schnell klar, warum er so wacklig unterwegs ist. Und: Constantin und Ado von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln reinigen die Straßen nach dem Karneval. Dafür haben nicht alle Menschen in der Innenstadt Verständnis ...
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12