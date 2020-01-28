Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Staffel 2020 Folge 20 vom 28.01.2020
Zoff um Stoff - Polizei Celle

Zoff um Stoff - Polizei CelleJetzt kostenlos streamen

Folge 20: Zoff um Stoff - Polizei Celle

59 Min. Folge vom 28.01.2020 Ab 12

Der Streifendienst der Polizei Celle in Niedersachsen ist am Wochenende voll ausgelastet. Stefan Neidhart und sein Kollege Ulrich von Bestenbostel erhalten die erste Meldung von der Leitstelle: Auf einer Party sollen Jugendliche Drogen bekommen haben. Doch Ärger machen nicht die Teenager, sondern ein Vater. Und: Auf einem Bauernhof in Gießen droht Inzucht. Der Hengst muss dringend kastriert werden. Bekommt Landtierarzt Dr. Henrik Wagner die Situation in den Griff?

