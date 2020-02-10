Illegal eingeführte Waffen - Bundespolizei Bad BrambachJetzt kostenlos streamen
Folge 29: Illegal eingeführte Waffen - Bundespolizei Bad Brambach
59 Min.Folge vom 10.02.2020Ab 12
Der sogenannte "Vietnamesenmarkt" in Tschechien ist nicht nur für Schnäppchen aller Art bekannt - hier wird unter der Hand auch allerlei Illegales angeboten. Direkt hinter der Grenze kontrollieren die Polizeibeamten Andreas und Marco, damit keine verbotenen Gegenstände nach Deutschland eingeführt werden. Und: Im Ruhrgebiet wird Abschlepper Patrick Jolling zu einem Unfall gerufen, bei dem sich das Auto einer Fahranfängerin überschlagen hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12