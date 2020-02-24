Kontrolle gegen Vollgas - Autoposer HamburgJetzt kostenlos streamen
Folge 39: Kontrolle gegen Vollgas - Autoposer Hamburg
60 Min.Folge vom 24.02.2020Ab 12
In Hamburg stoppen die Polizisten Tobias und Janina von der Sonderkommission "Autoposer" lärmende Sportwägen. Sie machen die Straßen laut und unsicher. Bei der Kontrolle mehrerer Lamborghini entdecken die Polizisten ein vollkommen ungesichertes Kleinkind auf dem Beifahrersitz. Und: In Wiesbaden kontrollieren die Ticketprüfer Tom und Eric Fahrgäste in und vor den Bussen. Eine Frau ist gerade dabei auszusteigen, doch als Eric sie anspricht, läuft sie einfach davon.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12