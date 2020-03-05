Achtung, Baum fällt - Autobahnmeisterei HildesheimJetzt kostenlos streamen
Folge 47: Achtung, Baum fällt - Autobahnmeisterei Hildesheim
64 Min.Folge vom 05.03.2020Ab 12
Auf der A7 bei Hannover sind die Straßenwärter Nils Bormann und Pascal Siegl-Behrens von der Autobahnmeisterei Hildesheim im Einsatz. Ihre heutige Aufgabe: Das kontrollierte Fällen von Bäumen, die leicht auf die Fahrbahn fallen könnten. Und: Die beiden Fahrkartenkontrolleure Luca und Lena sind in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs in Wiesbaden unterwegs. Im Bus trifft Lena auf zwei Jungen, die keinen Fahrschein vorzeigen können.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12