Kabel EinsStaffel 2020Folge 47vom 05.03.2020
Achtung, Baum fällt - Autobahnmeisterei Hildesheim

Achtung, Baum fällt - Autobahnmeisterei Hildesheim

Folge 47: Achtung, Baum fällt - Autobahnmeisterei Hildesheim

64 Min.Folge vom 05.03.2020Ab 12

Auf der A7 bei Hannover sind die Straßenwärter Nils Bormann und Pascal Siegl-Behrens von der Autobahnmeisterei Hildesheim im Einsatz. Ihre heutige Aufgabe: Das kontrollierte Fällen von Bäumen, die leicht auf die Fahrbahn fallen könnten. Und: Die beiden Fahrkartenkontrolleure Luca und Lena sind in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs in Wiesbaden unterwegs. Im Bus trifft Lena auf zwei Jungen, die keinen Fahrschein vorzeigen können.

