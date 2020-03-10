Folge 50: Zu viel Bargeld - Zoll Flughafen München
63 Min.Folge vom 10.03.2020Ab 12
Am Flughafen München überprüfen die Zollbeamten Christoph und David angekommene Passagiere auf Schmuggelware. Bei der Kontrolle einer Reiseführerin aus Tokio müssen die Beamten besonders auf zu viel unangemeldetes Bargeld achten. Und: In Frankfurt ist Dominic unterwegs, um Falschparker und liegengebliebene PKW abzuschleppen. Bei seinem ersten Einsatz parkt ein Auto trotz mobilem Halteverbot und blockiert damit eine Entrümpelung. Jetzt ist Schnelligkeit und Geschick gefragt.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12