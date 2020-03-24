Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Staffel 2020 Folge 60 vom 24.03.2020
Landwirtschaftliche Kontrolle Polizei Lüneburg - ein Doppelproblem

Folge 60: Landwirtschaftliche Kontrolle Polizei Lüneburg - ein Doppelproblem

64 Min. Folge vom 24.03.2020 Ab 12

Stade in Niedersachsen. Die Oberkommissare der Polizeidirektion Lüneburg Heiko Riebesell und Benjamin Linz kontrollieren landwirtschaftliche Fahrzeuge. Sie entdecken einen Traktorfahrer, der nicht nur eine mögliche Überladung hat, sondern auch ohne eine gültige Fahrerlaubnis fährt. Und: In Dresden greifen Polizeihauptmeister Kai Begrow und Polizeikommissar Ralf Rudek eine Gruppe Demonstranten auf, die sich nicht ausweisen wollen. Auf der Wache eskaliert es dann.

