Kabel EinsStaffel 2020Folge 70vom 07.04.2020
Aufgebrachter Pole - Wohnmobilkontrolle Freiburg

Aufgebrachter Pole - Wohnmobilkontrolle Freiburg

Folge 70: Aufgebrachter Pole - Wohnmobilkontrolle Freiburg

64 Min.Folge vom 07.04.2020Ab 12

Auf der A5 bei Freiburg kontrollieren Polizeikommissar Wilfried Römer und seine Kollegen Wohnmobile. Bei einem polnischen Fahrer fehlt der Führerschein. Dieser wurde angeblich gestohlen. Und: Mario Ladu überprüft mit Mitarbeitern der Stadt Griesheim die Kinderspielplätze auf ihre Sicherheit. Bei einem der Spielplätze findet er einen großen Stapel Baumstämme - ungesichert und bereit zu rollen. Eine Gefahr für jedes Kind.

