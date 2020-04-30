Auseinandersetzung am Flughafen - Taxikontrolle DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Folge 85: Auseinandersetzung am Flughafen - Taxikontrolle Düsseldorf
64 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12
Düsseldorf. Taxikontrolleur Dieter Latusek ist unter den Taxifahrern auf der Suche nach schwarzen Schafen. Am Flughafen Düsseldorf kommt es zu einer Auseinandersetzung - ihm platzt der Kragen. Und: An der deutsch-dänischen Grenze in Flensburg kontrollieren die Bundespolizisten Frank und Thomas und ziehen verdächtige Fahrzeuge auf der A7 aus dem Verkehr. Dabei setzen sie auf ihre langjährige Erfahrung und ihr Bauchgefühl. Dieses Mal im Verdacht: ein Transporter aus Lettland.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12