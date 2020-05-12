Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 89vom 12.05.2020
Drogenkontrolle - Polizei Stuhr-Brinkum

Folge 89: Drogenkontrolle - Polizei Stuhr-Brinkum

64 Min.Folge vom 12.05.2020Ab 12

Polizist Maximilian Gehrau führt zusammen mit seinen Kollegen eine Großkontrolle an einer Tankstelle in Stuhr-Brinkum bei Bremen durch. Schwerpunkt der Kontrolle sind illegales Tuning, Alkohol- und Drogenmissbrauch. Und: München, Freitagnacht: In der Millionenstadt in Bayern sind die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Andreas Süßl im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen. Gleich der erste Einsatz führt sie zu einer Schlägerei zwischen zwei Frauen.

