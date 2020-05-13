Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 90vom 13.05.2020
Arbeiten am Limit - Autobahnmeisterei Mannheim

Folge 90: Arbeiten am Limit - Autobahnmeisterei Mannheim

63 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12

Mannheim. Hier ist das Gebiet von Straßenwärter Oliver und Volker von der Autobahnmeisterei. Ihr Einsatzraum umfasst rund 100 Autobahnkilometer. Ihr nächster Einsatz: An einer Anschlussstelle der Autobahn müssen Absperrtafeln geklebt werden. Kein ungefährliches Unterfangen. Und: Polizei-Großkontrolle auf der A30 an der holländischen Grenze. Olaf von der Bundespolizei Oldenburg überprüft zusammen mit 50 Kollegen des Zolls, der Landes- sowie Bundespolizei Autos und LKW.

