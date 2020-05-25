Tierrettung Niederbayern - Verdacht auf RattengiftJetzt kostenlos streamen
Folge 92: Tierrettung Niederbayern - Verdacht auf Rattengift
64 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 12
Nicole Neueder und Mario Renz von der Tierrettung Niederbayern versorgen auch in Zeiten des Corona-Virus kranke und verletzte Tiere. Heute sind sie in Deggendorf im Einsatz. Ein Hund hat womöglich einen Giftköder gefressen. Seit einer Stunde leidet er unter Erbrechen und Durchfall. Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt. Und: In Herne kümmern sich Guido Thiel und Stefan Schröder von den städtischen Entsorgungsbetrieben um Müllsünder.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12