Folge 105: Baustellenkontrolle - BG-Bau Ruhrgebiet
64 Min.Folge vom 18.06.2020Ab 12
Christopher und Thomas von der Berufsgenossenschaft Bau kontrollieren Baustellen in und um Dortmund. Sie wollen den Arbeitsalltag für die Männer und Frauen auf dem Bau sicherer machen. Die beiden Kontrolleure bekommen es heute mit einem Dieselmotor im Keller zu tun. Und: Matthias Noll-Stolzenberger und Harry Staddmann von der Polizei Mannheim führen eine Großkontrolle auf einem Autobahnrastplatz durch. Die beiden überprüfen die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12