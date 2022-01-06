Thema u. a.: Kommunaler Ordnungsdienst Fürth: Grillen verbotenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.01.2022: Thema u. a.: Kommunaler Ordnungsdienst Fürth: Grillen verboten
64 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12
Fürth. Stefan und Niko vom Kommunalen Ordnungsdienst kontrollieren das Grillverbot in den öffentlichen Grünanlagen. Hunderte Grillwütige tummeln sich auf der Wiese. Bekommen sie die Situation unter Kontrolle? Und: Reutlingen in Baden-Württemberg. Einsatz für Monika Krah und ihren Schimmelspürhund Stitch: Eine Hausbesitzerin in einem Neubaugebiet hat die beiden gerufen. Im Keller ihres Hauses riecht es modrig. Was ist die Ursache? Wird Spürhund Stitch Schimmel finden?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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