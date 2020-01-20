Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 14vom 20.01.2020
Handy am Steuer, das wird teuer - Handykontrolle Polizei Landau

Handy am Steuer, das wird teuer - Handykontrolle Polizei LandauJetzt kostenlos streamen

Folge 14: Handy am Steuer, das wird teuer - Handykontrolle Polizei Landau

60 Min.Folge vom 20.01.2020Ab 12

Landau Rheinland-Pfalz. Hier führt die Polizeidirektion Landau eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt: "Ablenkung im Straßenverkehr" durch. Im Einsatz sind die Polizeikommissare Marcel Kübel und Pascal Göller. Im Visier: Autofahrer mit Handy am Steuer. Der erste Sünder geht ihnen sofort ins Netz. Der Mann fährt nicht nur mit Handy am Steuer, sondern auch ohne vollständige Fahrzeugpapiere. Was wird ihm drohen? Und: Ein Auto, das keiner vermisst - Abschleppfirma Hannover

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs