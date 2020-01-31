Folge 23: Fahrerflucht - Polizei Celle
59 Min.Folge vom 31.01.2020Ab 12
In den letzten Jahren sind die Fälle von Fahrerflucht rasant gestiegen. Stefan Neidhart und Ulrich von Bestenbostel von der Polizei Celle werden an diesem Wochenende von einem jungen Mann gerufen, dem nach einem Unfall gedroht, statt geholfen wurde. Und: In Hannover sind die Abfallfahnder Markus und Frank für eine saubere Landeshauptstadt im Einsatz. Um Müllsünder ausfindig zu machen, suchen sie in den illegalen Ablagerungen nach Hinweisen auf die Verursacher.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12