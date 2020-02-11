Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Staffel 2020
Folge 30
vom 11.02.2020
Ausfahrt verpasst - Bundespolizei Bad Brambach

60 Min.
Folge vom 11.02.2020
Ab 12

Die Bundespolizisten Andreas und Marco sind in Bad Brambach unterwegs, um verdächtige Fahrzeuge und die illegale Einfuhr von Waren zu kontrollieren. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn müssen sie helfen. Und: Gerd Groon ist Knochenbrecher. Der Ostfriese hilft Tieren oft dann mit ihren Problemen, wenn Schulmedizin nicht mehr weiterhelfen kann. Seine heutigen Patienten: ein Pferd, ein Hund und eine Kuh ...

