Staffel 2020Folge 38vom 21.02.2020
Kleben ist wichtig - Vignettenkontrolle Salzburg

Kleben ist wichtig - Vignettenkontrolle SalzburgJetzt kostenlos streamen

Folge 38: Kleben ist wichtig - Vignettenkontrolle Salzburg

60 Min.Folge vom 21.02.2020Ab 12

Auf der A1 bei Salzburg prüfen die Mautkontrolleure Markus Holzknecht und Peter Lienbacher von der ASFINAG, ob jedes auf der Autobahn fahrende Fahrzeug eine Vignette hat. Sie halten einen jungen Mann an, der seine Vignette nur in der Hand hält. Doch damit ist sie ungültig. Und: Die Dominikanische Republik. Wo andere Urlaub machen, verdient Handwerker Thorsten Urtel seinen Lebensunterhalt. Heute soll er eine Ruine in eine Schule umbauen.

