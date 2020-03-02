Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 44vom 02.03.2020
Erschwerende Umstände - Abschlepper Buchholz

Erschwerende Umstände - Abschlepper BuchholzJetzt kostenlos streamen

Folge 44: Erschwerende Umstände - Abschlepper Buchholz

63 Min.Folge vom 02.03.2020Ab 12

Abschleppfahrer Stavros vom Abschleppunternehmen Buchholz ist auf den Straßen Hamburgs unterwegs. Er soll einen Sprinter aus einer engen Parklücke ziehen und zu einer Werkstatt fahren. Er kommt nicht in den Wagen hinein und die Handbremse ist angezogen ... Und: Die Polizeioberkommissare Ulrich und Harald von der Verfügungseinheit Goslar sind täglich im Oberharz unterwegs. Sie sind auf Lastwagen spezialisiert und achten vor allem auf Höchstgeschwindigkeiten.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs