Folge 51: Auffälliger LKW - Polizei Osnabrück
63 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 12
Bad Bentheim an der holländischen Grenze - Technikexperten Dennis und Matthäus von der Verfügungseinheit der Landespolizei Osnabrück untersuchen LKW auf technische Mängel und Manipulationen. Bereits bei der ersten Kontrolle werden sie fündig ... Und: In Celle sind die Polizisten des Einsatz- und Streifendienstes Stefan und Ulrich eigentlich nur Vermittler. Ihr erster Einsatz führt die beiden Polizisten diesmal zu einem Abschleppdienst - dort sind die Fronten verhärtet ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12