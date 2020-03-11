Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2020Folge 51vom 11.03.2020
Auffälliger LKW - Polizei Osnabrück

Folge 51: Auffälliger LKW - Polizei Osnabrück

63 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 12

Bad Bentheim an der holländischen Grenze - Technikexperten Dennis und Matthäus von der Verfügungseinheit der Landespolizei Osnabrück untersuchen LKW auf technische Mängel und Manipulationen. Bereits bei der ersten Kontrolle werden sie fündig ... Und: In Celle sind die Polizisten des Einsatz- und Streifendienstes Stefan und Ulrich eigentlich nur Vermittler. Ihr erster Einsatz führt die beiden Polizisten diesmal zu einem Abschleppdienst - dort sind die Fronten verhärtet ...

