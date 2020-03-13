Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 53vom 13.03.2020
Sondertransport - Bundespolizei Trier

Sondertransport - Bundespolizei TrierJetzt kostenlos streamen

Folge 53: Sondertransport - Bundespolizei Trier

64 Min.Folge vom 13.03.2020Ab 12

Trier an der Grenze zu Luxemburg. Die zivilen Bundespolizisten Franzi und Berti starten in den Dienst mit einem besonderen Auftrag: Sie sollen einen Straftäter aus der JVA Trier nach Luxemburg bringen, um ihn dort der Polizei zu übergeben. Mit einem extra umgebauten VW Bus geht der Gefangenentransport los. Und: Der deutsche Hilfspolizist Daniel Hauler patrouilliert im Auftrag der Touristenpolizei auf der thailändischen Insel Koh Samui. Was erwartet ihn heute?

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs