Illegale Einreise verhindern - BuPo Flensburg
Folge 58: Illegale Einreise verhindern - BuPo Flensburg
64 Min.Folge vom 20.03.2020Ab 12
Thomas und Frank kontrollieren an der deutsch-dänischen Grenze. Besonders Transporter sind für die Bundespolizisten interessant, denn sie sind von außen nicht einsehbar. Als sie die Papiere eines tschechischen Fahrzeugs überprüfen, bemerken sie, dass es nicht versichert ist. Und: Die A4 zwischen Dresden und Bautzen. Die Bundespolizisten Ronny und Michael halten nach auffälligen Fahrzeugen Ausschau, als plötzlich ein Mann auf sie zukommt ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12