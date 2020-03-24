Landwirtschaftliche Kontrolle Polizei Lüneburg - ein DoppelproblemJetzt kostenlos streamen
Folge 60: Landwirtschaftliche Kontrolle Polizei Lüneburg - ein Doppelproblem
64 Min.Folge vom 24.03.2020Ab 12
Stade in Niedersachsen. Die Oberkommissare der Polizeidirektion Lüneburg Heiko Riebesell und Benjamin Linz kontrollieren landwirtschaftliche Fahrzeuge. Sie entdecken einen Traktorfahrer, der nicht nur eine mögliche Überladung hat, sondern auch ohne eine gültige Fahrerlaubnis fährt. Und: In Dresden greifen Polizeihauptmeister Kai Begrow und Polizeikommissar Ralf Rudek eine Gruppe Demonstranten auf, die sich nicht ausweisen wollen. Auf der Wache eskaliert es dann.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12