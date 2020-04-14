Unfallauto muss abgeschleppt werden - Abschlepper OffenbachJetzt kostenlos streamen
Folge 73: Unfallauto muss abgeschleppt werden - Abschlepper Offenbach
63 Min.Folge vom 14.04.2020Ab 12
Benjamin Richter ist Abschleppfahrer in Offenbach. Eine Frau hat mit ihrem Mazda einen Unfall verursacht. Für den Schaden am anderen Auto kommt ihre Haftpflichtversicherung auf. Doch ist ihr Mazda noch zu retten oder soll der Abschleppdienst den Wagen verschrotten? Und: Am Hauptbahnhf München soll ein Mann mit Schusswaffe unterwegs sein. Die Bundespolizisten Ole und Patrick nach dem Mann.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12