Kabel EinsStaffel 2020Folge 73vom 14.04.2020
Folge 73: Unfallauto muss abgeschleppt werden - Abschlepper Offenbach

63 Min.Folge vom 14.04.2020Ab 12

Benjamin Richter ist Abschleppfahrer in Offenbach. Eine Frau hat mit ihrem Mazda einen Unfall verursacht. Für den Schaden am anderen Auto kommt ihre Haftpflichtversicherung auf. Doch ist ihr Mazda noch zu retten oder soll der Abschleppdienst den Wagen verschrotten? Und: Am Hauptbahnhf München soll ein Mann mit Schusswaffe unterwegs sein. Die Bundespolizisten Ole und Patrick nach dem Mann.

