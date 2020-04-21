Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 78vom 21.04.2020
Autobahnraser-Kontrolle - ProVida Braunschweig

Autobahnraser-Kontrolle - ProVida Braunschweig

Folge 78: Autobahnraser-Kontrolle - ProVida Braunschweig

63 Min.Folge vom 21.04.2020Ab 12

Auf der A2 sind Mark und Steven von der Autobahnpolizei Braunschweig mit ihrem Spezialfahrzeug mit eingebauter Kamera unterwegs und halten Ausschau nach Rasern. Sie stoppen einen Mercedes-Fahrer, der mehr als 60 Kilometer zu schnell unterwegs ist. Und: In Brake in Niedersachsen soll der Vollstreckungsbeamte Wilfried Monnagottera heute das Auto einer Schuldnerin pfänden. Doch die ist damit ganz und gar nicht einverstanden.

