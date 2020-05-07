Aufgriff bei Großkontrolle: Visum abgelaufen - Polizei HarburgJetzt kostenlos streamen
Folge 86: Aufgriff bei Großkontrolle: Visum abgelaufen - Polizei Harburg
64 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12
Torstedt in Niedersachsen. An der B75 kontrollieren Polizeihauptkommissar Torsten Adam und Polizeianwärterin Vanessa Hayen von der Dienststelle Harburg Fahrzeuge und deren Insassen. Bei der Überprüfung eines Kleintransporters fällt auf: Der vietnamesische Beifahrer besitzt kein gültiges Visum. Und: Einsatz für den deutsch-amerikanischen Polizisten Myles Grönloh. An einer Tankstelle soll mit Drogen gehandelt werden. Mehrere Streifenwagen sind unterwegs.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12