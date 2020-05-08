Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 87vom 08.05.2020
64 Min.Folge vom 08.05.2020Ab 12

Die Security-Männer Sebastian Basler, Rico Szentara und Raphael Prokasky sorgen auf dem alljährlichen Festival "Electric Love" in Salzburg für Sicherheit. Bei einem Kontroll-Rundgang entdecken sie einen betrunkenen Mann, der am Bauzaun lehnt. Da helfen nur noch die Sanitäter. Und: Ostseecamp Holnis in Glücksburg - Campingplatzwart Birger arbeitet dort, wo andere Urlaub machen. Auf dem sechs Hektar großen Campingplatz schaut er nach dem Rechten und löst kleine und große Probleme.

