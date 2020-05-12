Folge 89: Drogenkontrolle - Polizei Stuhr-Brinkum
64 Min.Folge vom 12.05.2020Ab 12
Polizist Maximilian Gehrau führt zusammen mit seinen Kollegen eine Großkontrolle an einer Tankstelle in Stuhr-Brinkum bei Bremen durch. Schwerpunkt der Kontrolle sind illegales Tuning, Alkohol- und Drogenmissbrauch. Und: München, Freitagnacht: In der Millionenstadt in Bayern sind die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Andreas Süßl im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen. Gleich der erste Einsatz führt sie zu einer Schlägerei zwischen zwei Frauen.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12