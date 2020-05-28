Autokino in Zeiten von Corona - Autokino KornwestheimJetzt kostenlos streamen
Folge 93: Autokino in Zeiten von Corona - Autokino Kornwestheim
63 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
In Kornwestheim nördlich von Stuttgart hat das Autokino trotz Corona-Virus geöffnet. Goran Mihajlovic sorgt mit acht weiteren Servicemitarbeitern für Ordnung auf dem drei Hektar großen Gelände. Doch an die geltenden Corona-Regeln halten sich nicht alle Besucher. Und: Durch die Corona-Krise musste der Tierpark Görlitz für 47 Tage seine Tore schließen. Einen Tag vor der Wiedereröffnung geben die Mitarbeiter alles, um die nötigen Auflagen rechtzeitig umzusetzen.
