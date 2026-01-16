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krone.tvStaffel 2026Folge 1vom 16.01.2026
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Folge 1: Adabei Prime

24 Min.Folge vom 16.01.2026

2025 war ein buntes Society-Jahr: Skandale, Liebesdramen und ein Abnehm-Hype sorgten für -Aufsehen. Wir blicken zurück – und gleichzeitig nach vorne. Welche Wünsche haben heimische Promis für 2026? Außerdem werfen wir einen Blick auf das „Krone“-Weltcup-Haus am Semmering, wo sich hochrangige Politiker ebenso einfanden wie Sportler-Größen. Birgit Waldsam zeigt dies und mehr in "Adabei Prime".

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