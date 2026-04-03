Ein Kindheitstraum, ein rührendes Comeback und ein böses VorurteilJetzt kostenlos streamen
Adabei Prime
Folge 14: Ein Kindheitstraum, ein rührendes Comeback und ein böses Vorurteil
25 Min.Folge vom 03.04.2026
Für Sängerin Brandy wurde ein Kindheitstraum wahr, Celine Dion rührt mit ihrem angekündigten Bühnen‑Comeback, und Christina „Mausi“ Lugner räumt humorvoll mit einem hartnäckigen Vorurteil über sie auf. Außerdem feierten die Promis am Wörthersee – wer mit wem worüber getuschelt hat? Das sehen Sie bei Birgit Waldsam in Adabei Prime.
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Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
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