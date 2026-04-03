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Adabei Prime

Ein Kindheitstraum, ein rührendes Comeback und ein böses Vorurteil

krone.tvStaffel 2026Folge 14vom 03.04.2026
Ein Kindheitstraum, ein rührendes Comeback und ein böses Vorurteil

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Folge 14: Ein Kindheitstraum, ein rührendes Comeback und ein böses Vorurteil

25 Min.Folge vom 03.04.2026

Für Sängerin Brandy wurde ein Kindheitstraum wahr, Celine Dion rührt mit ihrem angekündigten Bühnen‑Comeback, und Christina „Mausi“ Lugner räumt humorvoll mit einem hartnäckigen Vorurteil über sie auf. Außerdem feierten die Promis am Wörthersee – wer mit wem worüber getuschelt hat? Das sehen Sie bei Birgit Waldsam in Adabei Prime.

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