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Adabei Prime

Adabei Prime: Wieder Riesen-Wirbel um Britney ++ So romantisch ist Heidi Klum

krone.tvStaffel 2026Folge 11vom 13.03.2026
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Folge 11: Adabei Prime: Wieder Riesen-Wirbel um Britney ++ So romantisch ist Heidi Klum

24 Min.Folge vom 13.03.2026

Heidi Klum zeigt einmal mehr, wie vielseitig sie ist: Im neuen Pixar-Abenteuer „Hoppers“ leiht sie einer Hai-Dame ihre Stimme – und spricht im Interview mit krone.tv über ihre romantische Ader. Außerdem: Riesen-Wirbel um Britney Spears, versöhnliche Töne im Beckham-Clan und Promis, die bei einem Quiz ordentlich ins Grübeln kommen. Das und mehr zeigt Birgit Waldsam in "Adabei Prime".

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