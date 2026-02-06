Große Stars, große Roben: Österreich im BallfieberJetzt kostenlos streamen
Adabei Prime
Folge 6: Große Stars, große Roben: Österreich im Ballfieber
23 Min.Folge vom 06.02.2026
In dieser Ausgabe dreht sich alles um die Ballsaison: Wir zeigen, in welchen Kleidern die Promi-Damen heuer glänzen. Der ehemalige Staatsopern-Direktor Ioan Holender erzählt, warum er seit Jahren nicht mehr beim Opernball war. Außerdem blicken wir nach Graz, wo die Opernredoute zum 25. Mal über die Bühne gegangen ist. Das und mehr zeigt Birgit Waldsam in "Adabei Prime"
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Adabei Prime
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Genre:Unterhaltung
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