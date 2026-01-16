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Romantik in Hollywood ++ VIPs feiern Jahresauftakt

krone.tvStaffel 2026Folge 2vom 16.01.2026
Romantik in Hollywood ++ VIPs feiern Jahresauftakt

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Folge 2: Romantik in Hollywood ++ VIPs feiern Jahresauftakt

24 Min.Folge vom 16.01.2026

Neues Jahr, neues Glück – auch in der Society! Promis wie Christina „Mausi“ starteten im Marchfelderhof glanzvoll ins Jahr. In Hollywood krachte es dagegen: Die Scheidung eines einstigen Traumpaars ist fix, während ein Filmstar mit einer öffentlichen Liebeserklärung für Rührung sorgte. Mehr dazu präsentiert Sasa Schwarzjirg in Adabei Prime!

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