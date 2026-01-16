Romantik in Hollywood ++ VIPs feiern JahresauftaktJetzt kostenlos streamen
Adabei Prime
Folge 2: Romantik in Hollywood ++ VIPs feiern Jahresauftakt
24 Min.Folge vom 16.01.2026
Neues Jahr, neues Glück – auch in der Society! Promis wie Christina „Mausi“ starteten im Marchfelderhof glanzvoll ins Jahr. In Hollywood krachte es dagegen: Die Scheidung eines einstigen Traumpaars ist fix, während ein Filmstar mit einer öffentlichen Liebeserklärung für Rührung sorgte. Mehr dazu präsentiert Sasa Schwarzjirg in Adabei Prime!
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Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv