Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Adabei Prime

Alles Walzer! Das war der Wiener Opernball 2026: Stars, Skandale, Emotionen

krone.tvStaffel 2026Folge 8vom 13.02.2026
Alles Walzer! Das war der Wiener Opernball 2026: Stars, Skandale, Emotionen

Alles Walzer! Das war der Wiener Opernball 2026: Stars, Skandale, EmotionenJetzt kostenlos streamen

Adabei Prime

Folge 8: Alles Walzer! Das war der Wiener Opernball 2026: Stars, Skandale, Emotionen

24 Min.Folge vom 13.02.2026

Ein exklusives Pre-Dinner mit Glanz, Glamour und britischem Hochadel, ein Red Carpet voller Stars und eine Hollywood-Ikone, die für Schreckmomente sorgte – der 68. Wiener Opernball hatte es in sich. Sasa Schwarzjirg war für Sie mittendrin und lässt in der Spezialausgabe „Alles Walzer“ die Highlights und schönsten Momente des „Balls der Bälle“ noch einmal aufleben.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Adabei Prime
krone.tv
Adabei Prime

Adabei Prime

Alle 2 Staffeln und Folgen