VIPs feiern in Kitzbühel ++ Hollywoodstars zwischen Glamour und Familiendramen

krone.tvStaffel 2026Folge 4vom 23.01.2026
Folge 4: VIPs feiern in Kitzbühel ++ Hollywoodstars zwischen Glamour und Familiendramen

24 Min.Folge vom 23.01.2026

In Kitzbühel feiern Stars wie Arnold Schwarzenegger und Ralf Moeller, in Hollywood freut man sich über Oscar-Nominierungen und in Österreich glänzen die VIPs am Theater. Doch eine Familie hat besonders für Schlagzeilen gesorgt: Die Beckhams. Wie es zu solch einer Eskalation in der Familie kam? Dies und mehr zeigt Birgit Waldsam in Adabei Prime.

