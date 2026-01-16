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Wien im Ballfieber ++ Sexy Urlaubsbilder der Stars

krone.tvStaffel 2026Folge 3vom 16.01.2026
Wien im Ballfieber ++ Sexy Urlaubsbilder der Stars

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Folge 3: Wien im Ballfieber ++ Sexy Urlaubsbilder der Stars

24 Min.Folge vom 16.01.2026

Wien ist im Ballfieber: In der Hofburg wurde beim Steirerball getanzt, und ein Ausblick auf den Opernball 2026 zeigt, wie der „Ball der Bälle“ heuer werden wird. Und neben allerlei VIP-Events gibt’s obendrauf noch Promi-Damen, die mit ihren sexy Outfits für Schlagzeilen sorgten. All das und mehr zeigt Birgit Waldsam im Wochen-Rückblick in Adabei Prime.

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