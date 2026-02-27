Adabei Primetime: Falco-Fieber in Wien ++ Schuh-Ticks unserer StarsJetzt kostenlos streamen
Adabei Prime
Folge 10: Adabei Primetime: Falco-Fieber in Wien ++ Schuh-Ticks unserer Stars
25 Min.Folge vom 27.02.2026
Wie viele Schuhe haben unsere VIPs wirklich? Warum sorgt Britney Spears schon wieder für Wirbel? Und wieso geraten Spenden für Familien verstorbener Hollywood-Stars plötzlich in die Kritik? Das alles und mehr beleuchtet Sasa Schwarzjirg diese Woche in „Adabei Prime“. Außerdem: Der Hype um Falco ist auch bei den Promis ungebrochen.
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Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
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