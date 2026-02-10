Mythos Opernball: Ein Märchen zwischen Traum und TraditionJetzt kostenlos streamen
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Folge 7: Mythos Opernball: Ein Märchen zwischen Traum und Tradition
51 Min.Folge vom 10.02.2026
Einmal im Jahr wird die Staatsoper zum Ballmärchen, in das Tausende Menschen für eine Nacht eintauchen. Sasa Schwarzjirg wirft einen Blick hinter die Kulissen fernab des Blitzlichtgewitters und zeigt, was den Mythos des Opernballs wirklich ausmacht.
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Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv