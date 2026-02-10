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Mythos Opernball: Ein Märchen zwischen Traum und Tradition

krone.tvStaffel 2026Folge 7vom 10.02.2026
Mythos Opernball: Ein Märchen zwischen Traum und Tradition

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Folge 7: Mythos Opernball: Ein Märchen zwischen Traum und Tradition

51 Min.Folge vom 10.02.2026

Einmal im Jahr wird die Staatsoper zum Ballmärchen, in das Tausende Menschen für eine Nacht eintauchen. Sasa Schwarzjirg wirft einen Blick hinter die Kulissen fernab des Blitzlichtgewitters und zeigt, was den Mythos des Opernballs wirklich ausmacht.

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