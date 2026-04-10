Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Adabei Prime

Spargelgala im Marchfelderhof, viel Steirerflair & Tierliebe bei den Stars

krone.tvStaffel 2026Folge 15vom 10.04.2026
Spargelgala im Marchfelderhof, viel Steirerflair & Tierliebe bei den Stars

Spargelgala im Marchfelderhof, viel Steirerflair & Tierliebe bei den StarsJetzt kostenlos streamen

Adabei Prime

Folge 15: Spargelgala im Marchfelderhof, viel Steirerflair & Tierliebe bei den Stars

24 Min.Folge vom 10.04.2026

Die Promis ließen es krachen: Heidi Klum freut sich über ihren neuen Hund „Fritz“, heimische Promis und Politiker feiern im Marchfelderhof und stoßen beim Steiermark‑Frühling auf Bier und Kernöl an. Was Victoria Swarovski, Cheyenne Ochsenknecht & Co in den krone.tv-Interviews diese Woche zu sagen hatten, zeigt Ihnen Birgit Waldsam in Adabei Prime.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Adabei Prime
krone.tv
Adabei Prime

Adabei Prime

Alle 2 Staffeln und Folgen