Spargelgala im Marchfelderhof, viel Steirerflair & Tierliebe bei den StarsJetzt kostenlos streamen
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Folge 15: Spargelgala im Marchfelderhof, viel Steirerflair & Tierliebe bei den Stars
24 Min.Folge vom 10.04.2026
Die Promis ließen es krachen: Heidi Klum freut sich über ihren neuen Hund „Fritz“, heimische Promis und Politiker feiern im Marchfelderhof und stoßen beim Steiermark‑Frühling auf Bier und Kernöl an. Was Victoria Swarovski, Cheyenne Ochsenknecht & Co in den krone.tv-Interviews diese Woche zu sagen hatten, zeigt Ihnen Birgit Waldsam in Adabei Prime.
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Genre:Nachrichten, Reality, Dokumentation, Unterhaltung
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