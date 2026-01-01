Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agentin mit Herz

Die Kalahari-Liste

WarnerStaffel 4Folge 1
Folge 1: Die Kalahari-Liste

45 Min.Ab 12

In der Kalahari-Liste sind sämtliche Agenten des amerikanischen Geheimdienstes in Afrika aufgeführt. Diese brisante Liste fällt dem skrupellosen Diplomaten Rashidi in die Hände, der das Dokument meistbietend versteigern will. Billy Melrose kann sie zwar wieder an sich bringen und verstecken, wird dann aber von Rashidi gefangen genommen. Bei dem anschließenden, gnadenlosen Verhör verliert Billy durch Psychopharmaka das Gedächtnis: Er kennt das Versteck selbst nicht mehr.

