Agentin mit Herz

Der Killersatellit

Der Killersatellit

Agentin mit Herz

Folge 4: Der Killersatellit

45 Min.Ab 12

Gegen Agentin Amanda King werden plötzlich schwere Anschuldigungen erhoben: Nach den Angaben eines Denunzianten soll sie während ihrer Studentenzeit an gewalttätigen Demonstrationen teilgenommen und zur Sabotage aufgerufen haben. Hinter der Verleumdungskampagne steckt der Chef eines Rüstungsunternehmens, Jake Williamson. Er will die Pläne für einen streng geheimen Killersatelliten an den Ostblock weitergeben, und dabei ist ihm die allzu neugierige Amanda im Weg.

Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

