Agentin mit Herz
Folge 13: Lee stellt eine Falle
45 Min.Ab 6
Lee und Francine werden in ein Komplott des KGB verstrickt: Mit verfälschtem und irreführendem Beweismaterial wird der Anschein erweckt, als würden die beiden gemeinsame Sache mit der Gegenseite machen. Angesichts der erdrückenden Last der "Beweise" entlässt Dr. Smyth seine Leute. Doch Lee gibt nicht auf. Er ermittelt auf eigene Faust - und stößt auf den CIA-Agenten McCaslin. Der Mann ist offensichtlich ein Doppelagent im Sold des sowjetischen Geheimdienstes KGB.
