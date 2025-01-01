Amanda schießt mit TennisbällenJetzt kostenlos streamen
Agentin mit Herz
Folge 11: Amanda schießt mit Tennisbällen
44 Min.Ab 12
Ex-Agent Sidney Rollins hat sich in seine rechtsradikalen Überzeugungen verrannt. Er führt einen Privatfeldzug gegen Mitglieder der Friedensbewegung: In einem Krankenhaus hält er entführte Wissenschaftler und Künstler gefangen, setzt sie unter Drogen und presst die Namen von Gesinnungsgenossen aus ihnen heraus. Eines Tages kommen ihm Lee und Amanda auf die Schliche: Nun beschließt Rollins, das gesamte Krankenhaus samt Lee, Amanda und allen Insassen in die Luft zu sprengen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen