Agentin mit Herz
Folge 3: Als das Wasser grün wurde
44 Min.Ab 12
Chemiestudent Carmine Davis ist ein leidenschaftlicher Umweltschützer. Um die Öffentlichkeit aufzurütteln und an das Waldsterben zu erinnern, färbt er mit Hilfe eines selbstentwickelten chemischen Verfahrens das Trinkwasser Washingtons grün. Doch aus der relativ harmlosen Angelegenheit wird tödlicher Ernst: Ein skrupelloser Verbrecher will im Auftrag eines internationalen Terroristenrings das Wasser nicht mit Farbe, sondern mit einem tödlichen Gift verseuchen.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
